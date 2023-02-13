Chevron предложит Вирту остаться CEO и после достижения им пенсионного возраста

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Chevron Corp., один из крупнейших нефтепроизводителей США, рассматривает возможность оставить Майка Вирта во главе компании после достижения им предельного возраста, после которого тот должен выйти на пенсию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вирт, которому сейчас 62 года, занял пост главного исполнительного директора компании в 2018 году, а в целом проработал в ней свыше 40 лет. В 2025 году ему исполнится 65 лет - возраст обязательного выхода на пенсию.

Хотя это дает время на подготовку преемника, у Chevron нет явного кандидата на замену Вирту внутри компании. При этом совет директоров не видит причин для увольнения хорошо зарекомендовавшего себя руководителя, пишет WSJ.

За последний год капитализация Chevron увеличилась на 25,8% (до $332,5 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 2,5%.