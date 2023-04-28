Colgate-Palmolive в I квартале сократила чистую прибыль на треть и улучшила прогноз на год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в первом квартале снизил чистую прибыль на треть, что не помешало ему улучшить прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $372 млн, или 45 центов в расчете на акцию, по сравнению с $559 млн, или 66 центов на акцию, полученных за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась до 73 центов на акцию с 74 центов.

Между тем выручка выросла на 8,5% и достигла $4,77 млрд против $4,399 млрд годом ранее. Органический рост составил 10%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 70 центов, при выручке в $4,587 млрд.

В Северной Америке продажи компании увеличились в минувшем квартале на 3,5%, в Латинской Америке - на 12,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1,5%, в Африке и Евразии - на 8%. При этом в Африке и Евразии они сократились на 0,5%.

Выручка подразделения Hill's, производящего корма для животных, подскочила на 21,5%. На это подразделение приходится 22% совокупной выручки компании.

Colgate теперь прогнозирует в 2023 году повышение выручки на 3-6% против ранее ожидавшихся 2-5%. Компания также предполагает рост прибыли в расчете на акцию не менее чем на 10%, скорректированной прибыли - на 4-6%.

Согласно данным компании, на мировом рынке зубной пасты она занимает долю в 40,2%, зубных щеток (не электрических) - 30,6%.

Котировки акций Colgate-Palmolive в ходе предварительных торгов в пятницу растут на 1,7%. За последние три месяца рыночная стоимость компании поднялась почти на 9% (до $63,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,6%.

Colgate-Palmolive выпускает продукцию для ухода за телом и полостью рта, бытовую химию и корма для животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира. Компания выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Lady Speed Stick и Mennen Speed Stick, средства для бритья Mennen), корм для домашних животных Hill's.