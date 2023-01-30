Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совокупные расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в 2023 году могут вырасти до $25,9 млрд по сравнению с $23,9 млрд в 2022 году, что станет одним из рекордных значений с начала учета этого показателя, показал опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

Более половины респондентов (52%) планируют отмечать День святого Валентина и готовы потратить на него в среднем $192,80 - это второй самый высокий показатель с начала ведения подсчетов в 2004 году. В 2022 году средний показатель составлял $175,41.

В то время как запланированные расходы на подарки партнерам и членам семьи остались на уровне прошлого года, многие потребители в этом году также хотят порадовать друзей, коллег, одноклассников, преподавателей и даже питомцев, отмечает NRF.

Больше всего на подарки готовы потратить респонденты в возрасте от 35 до 44 лет: средние расходы в этой возрастной группе, как ожидается, составят $335,71.

Самыми популярными местами для покупки подарков остаются онлайн-магазины (35%), за ними следуют супермаркеты (34%), дискаунтеры (31%) и специализированные магазины (18%).

Наиболее популярными подарками остаются сладости (57%), открытки (40%) и цветы (37%). Тем временем 32% респондентов планируют поход в ресторан, 21% подарят украшения, 20% - подарочные карты, а 19% - одежду.

Совокупные расходы на украшения, как ожидается, составят более $5,5 млрд, на празднование вне дома - около $4,4 млрд.

Опрос NRF и Prosper Insights проводился в период с 3 по 11 января среди 7616 американцев.

NRF США Святой Валентин Prosper Insights
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

Евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 декабря

"АвтоВАЗ" скоро решит проблему дефицита лакокрасочных материалов

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

Акции "Ростелекома" выросли на 4,7-9,8% в связи с возможной покупкой "Мегафона"

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

Brent подешевела до $86,3 за баррель

В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель

В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });