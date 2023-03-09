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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Продажи De Beers во втором цикле 2023 года снизились на 24% год к году

Второй цикл продаж проходил с 20 февраля до 7 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе второго в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $495 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Компания повторила тезис о том, что клиенты на фоне неопределенности в мировой экономике отложили основные покупки на конец года.

Это на 9% выше уровня предыдущего торгового цикла ($454 млн), но на 24% ниже итогов продаж годичной давности ($652 млн).

Месяцем ранее итоги продаж алмазов были на 32% ниже уровня января 2022 года.

Второй цикл в этом году проходил с 20 февраля до 7 марта.

Спрос на алмазы сохраняется на стабильном уровне, в соответствии с ожиданиями компании, отметил новый глава De Beers Эл Кук. Он отметил, что сайтхолдеры перенесли большие объемы своих закупок на конец 2023 года, учитывая экономическую неопределенность.

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.

De Beers Anglo American Эл Кук АЛРОСА
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