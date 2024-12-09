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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" продлен до 1 января 2026 года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Срок реализации невостребованной доли иностранных партнеров в новом операторе проекта "Сахалин 1" продлен до конца 2025 года.

Президент России Владимир Путин 9 декабря подписал указ о внесении изменений в указ № 723 от 7 октября 2022 года, согласно которым срок продажи доли в проекте изменен на "не позднее 1 января 2026 года". Документ размешен на Официальном интернет-портале правовой информации.

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Срок реализации невостребованной доли Exxon в проекте изначально был установлен до октября 2023 года, впоследствии продлен до 1 января 2025 года.

ООО "Сахалин-1" является оператором одноименного СРП-проекта с октября 2022 года, когда президент РФ подписал указ о переходе соответствующих полномочий от Exxon Neftegas Ltd. Российское ООО находится под управлением АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Этой "дочке" "Роснефти" в новом операторе полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе дали японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В соответствии с указом президента, "отказная" доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, которые определяются правительством РФ. Начальной ценой доли в уставном капитале ООО "Сахалин-1" послужит сумма, приведенная оценщиком (ООО "Б1 - Консалт").

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021 году - 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022 и 2023 годах не публиковались.

Exxon Exxon Mobil Владимир Путин Сахалин Сахалин-1
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