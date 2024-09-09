Поиск

В Германии реальные доходы населения во II квартале выросли на 3,1% г/г

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Германии во втором квартале 2024 года средний размер номинальной заработной платы увеличился на 5,4% в годовом исчислении, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Потребительские цены выросли на 2,3%, в результате чего реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем повысились на 3,1%. Данный показатель увеличился по итогам пятого квартала подряд.

Рост доходов темпами выше среднего уровня наблюдался в таких отраслях экономики, как энергоснабжение (+7,6%), транспорт и складские услуги (+6,8%), в здравоохранении и социальных услугах (+6,7%).

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Кредитование сельского хозяйства РФ за семь месяцев выросло на 8,9%

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

Акционеры агрохолдинга "Русагро" не одобрили редомициляцию в РФ

Акционеры агрохолдинга "Русагро" не одобрили редомициляцию в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });