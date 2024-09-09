В Германии реальные доходы населения во II квартале выросли на 3,1% г/г

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Германии во втором квартале 2024 года средний размер номинальной заработной платы увеличился на 5,4% в годовом исчислении, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Потребительские цены выросли на 2,3%, в результате чего реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем повысились на 3,1%. Данный показатель увеличился по итогам пятого квартала подряд.

Рост доходов темпами выше среднего уровня наблюдался в таких отраслях экономики, как энергоснабжение (+7,6%), транспорт и складские услуги (+6,8%), в здравоохранении и социальных услугах (+6,7%).