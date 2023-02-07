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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ожидает от юристов разъяснений по снятию Евросоюзом санкционных обременений с иностранных самолетов, сообщил первый замгендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин на форуме NAIS-2023.

"Там действительно ряд возможных легальных вариантов, каким образом воздушное судно может оказаться на территории РФ полностью очищенным от всех обременений со стороны иностранных лизингодателей. Соответствующие разъяснения, изменения в законодательство санкционное в Евросоюзе, по данным иностранных СМИ, приняты. Сейчас они анализируются юристами, чтобы можно было их соблюдать и абсолютно легально регулировать эти сложные, длящиеся уже год в непонятном статусе отношения", - сказал Чиханчин.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

В апреле Евросоюз чуть смягчил санкции, разрешив лизинговым компаниям продолжить исполнение контрактов финансового (не операционного) лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года.

Аэрофлот Андрей Чиханчин Евросоюз
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