Нефтепровод Киркук-Джейхан в Иракском Курдистане приостановил работу из-за землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти Иракского Курдистана приостановили работу соединяющего Ирак с Турцией нефтепровода Киркук-Джейхан, чтобы провести на нем инспекцию после сильного землетрясения на турецкой территории, сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, в министерстве природных ресурсов Иракского Курдистана пояснили, что приняли такое решение "чтобы обеспечить безопасность экспорта нефти и исключить вероятность чрезвычайных происшествий".

Власти пояснили, что работа трубопровода возобновится, как только специалисты завершат его проверку.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершок ранним утром в понедельник привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение. Сообщалось, что в Турции погибли 1014 человек, в Сирии - 592.