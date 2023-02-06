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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Нефтепровод Киркук-Джейхан в Иракском Курдистане приостановил работу из-за землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти Иракского Курдистана приостановили работу соединяющего Ирак с Турцией нефтепровода Киркук-Джейхан, чтобы провести на нем инспекцию после сильного землетрясения на турецкой территории, сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, в министерстве природных ресурсов Иракского Курдистана пояснили, что приняли такое решение "чтобы обеспечить безопасность экспорта нефти и исключить вероятность чрезвычайных происшествий".

Власти пояснили, что работа трубопровода возобновится, как только специалисты завершат его проверку.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершок ранним утром в понедельник привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение. Сообщалось, что в Турции погибли 1014 человек, в Сирии - 592.

Землетрясение в Турции

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Иракский Курдистан Турция
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