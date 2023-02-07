Пожар в порту Искендерун не затронул интересы группы "Дело"

Moeller-Maersk сообщила, что порт Искендерун сильно разрушен, в нем остановлена вся работа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в турецком порту Искендерун, начавшийся в контейнерах после землетрясения, не затронул деятельность группы "Дело". Компания работает с турецкими контейнерными терминалами, которые не пострадали от землетрясения, сообщили "Интерфаксу" в группе.

Пожар в порту Искендерун не могут потушить вторые сутки. Почему он начался, пока неясно. Предполагается, что возгорание произошло после того, как некоторые из выгруженных контейнеров перевернулись во время землетрясения.

В транспортной группе FESCO сказали, что их контейнеров в порту Искандерун нет.

Как сообщила датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S, в результате землетрясения порт Искендерун получил серьезные структурные повреждения, что привело к полной остановке всех операций. Maersk планирует перенаправлять свои контейнеры в ближайшие порты-хабы, включая Мерсин (Турция) и Порт-Саид (Египет). "Пока не ясно, когда порт Искендерун вернется к нормальной работе", - отмечается в сообщении компании.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева и госкорпорации "Росатом" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у "Росатома".