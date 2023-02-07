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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В турецком порту Искендерун вторые сутки не могут потушить пожар

В турецком порту Искендерун вторые сутки не могут потушить пожар
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В порту Искендерун в турецкой провинции Хатай вторые сутки продолжается мощный пожар, передает Anadolu. Там горят выгруженные контейнеры, часть из которых перевернулась во время землетрясения 6 февраля.

Точная причина возгорания неизвестна.

Пожар продолжается. Над портом виден большой столб дыма. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

Днем ранее провинция Хатай и ряд других регионов Турции и Сирии пострадали от серии разрушительных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,8. По последним данным АР, жертвами катастрофы в двух странах стали 4983 человека. Счет пострадавшим идет на десятки тысяч. Разрушены тысячи зданий.

Землетрясение в Турции

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Турция Искендерун Хатай Сирия
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