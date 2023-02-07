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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Землетрясение и пожар не помешали штатной работе морских сервисов FESCO в Турции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Морские сервисы транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в Турцию работают штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"Контейнеров FESCO в порту Искандерун нет. Наши морские сервисы в Турцию работают в штатном режиме", - сообщили в группе, добавив, что FESCO не работает на терминалах, пострадавших от землетрясений.

Пожар в турецком порту Искендерун, где после землетрясения загорелись контейнеры, продолжается второй день. В тушении участвует судно береговой охраны. Предполагается, что пожар начался после того, как контейнеры опрокинулись во время землетрясения.

По данным датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S, в результате землетрясения порт Искендерун получил серьезные структурные повреждения, что привело к полной остановке всех операций. Maersk планирует перенаправлять свои контейнеры в ближайшие порты-хабы, включая Мерсин (Турция) и Порт-Саид (Египет). "Пока не ясно, когда порт Искендерун вернется к нормальной работе", - отмечается в сообщении компании.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

Землетрясение в Турции

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Турция FESCO
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