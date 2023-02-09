Международные резервы России с 27 января по 3 февраля выросли на $3,3 млрд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU -Международные резервы России на 3 февраля составили $601 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 27 января международные резервы равнялись $597,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,3 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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