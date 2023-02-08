Volkswagen не смог достичь цели по FCF в 2022 году из-за логистических проблем

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) не сумел достичь цели по показателю свободного денежного потока (FCF) в 2022 году в результате логистических проблем, из-за которых он остался с нераспроданными запасами продукции, сообщила пресс-служба компании.

В 2022 году FCF составил 5 млрд евро. Целью было сохранить показатель на уровне 2021 года - 8,6 млрд евро.

"Отставание от цели обусловлено, преимущественно, нестабильностью поставок в течение всего 2022 года и сбоями в логистических цепочках, особенно в конце года. В результате оборотный капитал и, в особенности, запасы готовой продукции и сырья на конец года были существенно выше, чем ожидалось", - отмечают в VW.

В компании рассчитывают, что в течение 2023 года ситуация улучшится.

По предварительным данным, выручка VW в 2022 году увеличилась на 11,5% и составила 279 млрд евро. Ранее компания прогнозировала рост этого показателя на 8-13%.

Операционная прибыль без учета разовых факторов в минувшем году, по предварительным оценкам, составила порядка 22,5 млрд евро.

Автопроизводитель планирует опубликовать отчет за прошедший год 14 марта.

За последние 12 месяцев капитализация VW снизилась на 36%.