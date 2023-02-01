Volkswagen наймет 2,8 тысячи новых IT-специалистов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG планирует нанять 2,8 тысячи новых сотрудников на позиции в сфере информационных технологий в ряде своих подразделений, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение компании.

В частности, свыше 1,7 тысячи вакансий открыто в IT-подразделении Cariad, бренд Volkswagen ищет 700 новых работников, люксовый бренд Audi - 400 сотрудников.

Volkswagen сообщил о расширении штата в период, когда многие крупные компании, наоборот, активно увольняют сотрудников, и в особенности это касается ведущих IT-компаний.