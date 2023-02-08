Экипаж МКС будет печатать необходимые станции предметы на 3D-принтере

Космонавты уже попробовали отпечатать кронштейн взамен потерявшемуся, но пока он вышел "кособоким"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж Международной комической станции начал пробовать печатать на 3D-принтере предметы, в которых на МКС возникает потребность, рассказал космонавт Олег Артемьев в ходе визита в Томский госуниверситет (ТГУ). Принтер, находящийся на МКС, был создан в двух томских вузах.

"Эксперимент (по использованию принтера в космосе - ИФ) на 100% успешный. Тот экипаж, который сейчас на станции работает, пытается сделать те вещи, которые нужны для жизни на станции. Например, кронштейн для камеры. Скоро будет выход, где будет стыковаться шлюзовая камера к нашему новому сегменту. А кронштейн для камеры потерялся. Его сделали, но он получился кособоким. Сейчас поменяют настройки, и будет нормальным", - сказал Артемьев.

Он отметил, что принтер можно использовать для печати изделий внешнего контура МКС.

"Рабочая зона принтера - 20х10 см, то есть в этой зоне мы можем печатать изделия соответствующего размера. То, что сейчас делается, это первые шаги. Следующие принтеры будут штатным оборудованием, возможно, на следующей нашей станции. Обычно от эксперимента до штатного оборудования проходят десятки лет. Но, если не будет задержек с финансированием, ракеты будут летать, то в идеале это займет 3-5 лет", - предположил космонавт.

"Я думаю, что в ближайшее время настройки поменяют и детали будут более качественными. Самое главное - принтер работает и не ломается. Я как раз приехал в Томск, чтобы пообщаться с разработчиками, будет встреча с протоколом и это свою роль сыграет", - сказал Артемьев журналистам.

По его словам, на МКС изготовили с помощью принтера 19 образцов, среди которых лопатка, бюст Гагарина, логотипы ТГУ, Томской области и Центра подготовки космонавтов, шахматы и калибровочные кубики.

"Некоторые приходилось несколько раз делать, так как они получались не такими, как планировалось. Но мы настраивали принтер, и затем все получалось", - добавил Артемьев.

Принтер для МКС по заказу РКК "Энергия" за три года создали сотрудники ТГУ и Томского политеха (ТПУ). Идея как раз заключалась в том, чтобы космонавты получили возможность создавать прямо на МКС необходимые им небольшие детали, чтобы на заказывать их с Земли. В мае 2022 года два летных образца были переданы РКК "Энергия" для испытаний.

Сам принтер - это аппарат размером с небольшой аналоговый телевизор. Вся конструкция 3D-принтера блочно-модульная, все компоненты принтера расположены в едином корпусе.