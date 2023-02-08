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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Гендиректором Bayer с 1 июня станет бывший СЕО Roche Билл Андерсон

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректором германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG с 1 июня 2023 года станет Билл Андерсон. Как сообщила пресс-служба Bayer, он войдет в состав правления компании с 1 апреля.

Нынешний CEO Bayer Вернер Бауманн, проработавший в компании 35 лет, передаст полномочия Андерсону и покинет свой пост в конце мая - почти на год раньше завершения срока нынешнего контракта.

В компании отмечают, что кандидатура 56-летнего Андерсона была утверждена членами наблюдательного совета единогласно после тщательного отбора, который начался в середине 2022 года.

Андерсон, инженер-химик по образованию, работал на различных руководящих постах в биотехнологических компаниях в течение 25 лет. В последнее время он занимал должность CEO фармацевтического бизнеса швейцарской Roche. Андерсон покинула этот пост в январе после 17 лет работы в компании.

Акции Bayer подорожали на 6% в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 17%.

Bayer Roche Билл Андерсон Германия Вернер Бауманн
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