Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Сбербанк в начале марта планирует опубликовать отчетность по МСФО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год в начале марта, сообщил журналистам представитель банка. Пока предварительно запланированная дата раскрытия - 9 марта.

По словам представителя Сбера, банк сейчас думает над форматом раскрытия этой информации.

"С учетом всех обстоятельств, внешних рисков нам нужно очень аккуратно подходить к раскрытию. Скорее всего, отчетность будет в адаптированном формате", - подчеркнул он.

9 февраля Сбербанк опубликовал отчетность за январь по РСБУ. К публикации ежемесячных отчетов по этим стандартам банк вернулся с 10 ноября.

Правительство разрешила компаниям и банкам ограничить раскрытие информации весной 2022 года в связи с введением санкций. В конце января 2023 года директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сказал, что с апреля банки возобновят обязательную публикацию отчетности по РСБУ и раскроют отчетность за 2022 год и январь-март 2023 года. Они также смогут раскрывать отчеты по МСФО.

Сбербанк РСБУ МСФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге треть гостиничных номеров вышла из-под управления иностранцев

General Motors обсудила возможность купить долю в бразильской Vale

General Motors обсудила возможность купить долю в бразильской Vale

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8%

ФАС разрешила "Татнефти" приобрести шинный бизнес Nokian Tyres в России

ФАС разрешила "Татнефти" приобрести шинный бизнес Nokian Tyres в России

Бизнесу со сверхдоходами предложили сделать разовый взнос в бюджет. Обобщение

Бизнесу со сверхдоходами предложили сделать разовый взнос в бюджет. Обобщение

"Коммерсантъ" перечислил претендентов на российский бизнес Danone

OFAC разъяснил, что передача российских бумаг по наследству не нарушает запрет инвестиций

РСПП предложил заменить "добровольный взнос" в бюджет повышением налога на прибыль-2023

РСПП предложил заменить "добровольный взнос" в бюджет повышением налога на прибыль-2023

Топ-менеджер ЕЦБ сообщил о давлении на банки ради сокращения российского риска

Аналитики ждут сохранения ставки Банка России в пятницу на уровне 7,5%

Аналитики ждут сохранения ставки Банка России в пятницу на уровне 7,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });