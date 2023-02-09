Сбербанк в начале марта планирует опубликовать отчетность по МСФО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год в начале марта, сообщил журналистам представитель банка. Пока предварительно запланированная дата раскрытия - 9 марта.

По словам представителя Сбера, банк сейчас думает над форматом раскрытия этой информации.

"С учетом всех обстоятельств, внешних рисков нам нужно очень аккуратно подходить к раскрытию. Скорее всего, отчетность будет в адаптированном формате", - подчеркнул он.

9 февраля Сбербанк опубликовал отчетность за январь по РСБУ. К публикации ежемесячных отчетов по этим стандартам банк вернулся с 10 ноября.

Правительство разрешила компаниям и банкам ограничить раскрытие информации весной 2022 года в связи с введением санкций. В конце января 2023 года директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сказал, что с апреля банки возобновят обязательную публикацию отчетности по РСБУ и раскроют отчетность за 2022 год и январь-март 2023 года. Они также смогут раскрывать отчеты по МСФО.