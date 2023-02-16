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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Международные резервы России с 3 по 10 февраля сократились на $12 млрд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 10 февраля составили $589 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 февраля международные резервы равнялись $601 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $12 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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