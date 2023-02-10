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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ФРС проверит способность банков справиться с тяжелой рецессией и безработицей в 10%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США проверит способность крупнейших банков страны справиться с тяжелой глобальной рецессией, включающей кризис на рынках коммерческой и жилой недвижимости, а также корпоративных облигаций, в рамках стресс-тестов в этом году.

Федрезерв ежегодно проводит стресс-тесты после финансового кризиса 2008 года, чтобы оценить способность банков противостоять серьезным рыночным и экономическим шокам.

В 2023 году стресс-тесты будут включать в себя сценарий повышения безработицы в США до 10%, высокой волатильности финансовых рынков, а также существенного увеличения спредов корпоративных бондов и падение стоимости финансовых активов, предупредила ФРС.

Впервые американский ЦБ включит в стресс-тесты сценарий серьезного рыночного шока для торговых портфелей крупнейших банков с наиболее сложными структурами, отмечается в сообщении.

Финансовые эксперты внимательно следят за результатами стресс-тестов, поскольку их успешное прохождение дает фининститутам зеленый свет для возврата инвесторам миллиардов долларов за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций, отмечает Bloomberg.

В 2022 году все 23 крупных банков США успешно справились со стресс-тестами.

ФРС США
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