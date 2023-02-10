Банк России улучшил прогноз по ВВП в 2023 году за счет повышения бюджетных расходов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Улучшение прогноза Банка России по динамике ВВП в 2023 году объясняется как уточнением оценок за прошлые периоды, так и повышением бюджетных расходов по сравнению с октябрьскими оценками, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ 10 февраля улучшил прогноз по динамике российской экономики в 2023 году, задав новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему октябрьскому прогнозу.

"В экономике продолжаются существенные структурные изменения. Мы улучшили прогноз по динамике ВВП на этот год. Это связано как с пересмотром вверх оценок прошлых периодов, так и с более значительными бюджетными расходами, чем учитывалось в нашем октябрьском прогнозе", - объяснила Набиуллина.

"Структурные изменения в экономике проявляются в устойчивом росте выпуска в одних секторах и его сокращению в других. К первым можно отнести, например, отдельные отрасли промышленности и строительство, которые наращивают объемы. Быстро развивается транспортная инфраструктура, где государственные вложения играют все более важную роль", - отметила она.

"В то же время инвестиционные проекты частного сектора могут откладываться или сокращаться из-за недоступности необходимого оборудования или неуверенности в будущем спросе", - добавила глава ЦБ.

"В целом вклад бюджетных расходов в динамику совокупного спроса возрастает", - подчеркнула Набиуллина.