ОПЕК+ в январе отставала от плана по добыче нефти на 1,93 млн б/с

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года страны ОПЕК+ добывали 38,18 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства .

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 1,93 млн б/с. Относительно декабря страны альянса сократили производство нефти на 160 тыс. б/с.

По данным МЭА, добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в январе составила 24,59 млн б/с, что на 0,83 млн б/с ниже требуемых уровней добычи. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 1,1 млн б/с ниже разрешенного уровня - 15,23 млн б/с (13,59 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

В МЭА ожидают, что снижение предложения стран ОПЕК+ продолжится в феврале, прежде всего со стороны России, поскольку вступило в силу эмбарго ЕС на ее нефтепродукты. Сейчас Россия, по оценке агентства, отстает от установленного соглашением уровня на 0,71 млн б/с. Ожидается, что также снизится нефтепроизводство в Анголе, Ираке и Казахстане из-за технического обслуживания.