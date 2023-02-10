Инфляция в РФ в январе составила 0,84%, годовая замедлилась до 11,77%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в январе 2023 года составила 0,84% после 0,78% в декабре 2022 года, 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре, 0,05% в сентябре, дефляции в 0,52% в августе, дефляции в 0,39% в июле, дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе прошлого года, сообщил в пятницу Росстат.

Инфляция в январе оказалась выше ожиданий аналитиков – подготовленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз экономистов по инфляции на первый месяц 2023 года равнялся 0,7%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе замедлилась до 11,77% (аналитики прогнозировали около 11,6%) с 11,94% на конец декабря, 11,98% на конец ноября, 12,63% на конец октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% в июле, 15,90% в июне, 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе составил 100,3% после 99,97% в декабре 2022 года, в 100,18% ноябре 2022 года, 100,03% в октябре 2022 года и 101,14% в ноябре 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в январе снизился до 113,72% с 114,31% в декабре 2022 года.

Продовольственные товары в январе 2023 года подорожали на 1,32% (в годовом сравнении - на 10,16%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в январе на 11,38% (в годовом выражении - на 2,44%). Так, цены на огурцы увеличились на 34,3%, лук репчатый - на 25,7%, помидоры - на 22,3%, виноград - на 18,3%, морковь - на 16,3%, свеклу столовую - на 10,9%, чеснок - на 8,9%, капусту белокочанную и груши - на 7,5%, картофель - на 6,3%. Цены на апельсины снизились на 2,0%.

Непродовольственные товары в январе подорожали на 0,21% (в годовом сравнении - на 12,19%). Из товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на спички - на 1,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,7%, туалетную бумагу - на 0,5%, бутылочки для кормления, зубные пасты - на 0,3%, хозяйственное мыло и прокладки женские гигиенические - на 0,2%, бумажные столовые салфетки - на 0,1%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,6%, на бензин автомобильный - не изменились. Газовое моторное топливо подешевело на 0,8%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: свежесрезанные цветы - на 3,5%, ювелирные изделия - на 2,4%, уголь и электропылесосы напольные - на 2,2%, триммеры и кремы для рук - на 1,5%, планшетные компьютеры- на 1,3%, стационарные телефонные аппараты и наушники беспроводные - на 1,2%, подержанные импортные легковые автомобили, куртки мужские из натуральной кожи, сигареты с фильтром, краски для волос - на 1,0%.

Услуги в январе выросли в цене в среднем на 1,01% (в годовом выражении - подорожали на 13,47%). В январе из услуг ЖКХ, оказываемых населению, более всего выросли тарифы на взносы на капитальный ремонт - на 10,7%, оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 3,5%, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья - на 3,1%. В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы: на комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте - на 9,0%, проезд в метро - на 7,7%, пригородном поезде, трамвае - на 4,9%, троллейбусе - на 3,4%, городском автобусе - на 3,0%, междугородном автобусе - на 2,1%, маршрутном такси - на 1,8%, поездах дальнего следования - на 1,7%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 11,8%. Среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в Египет - на 11,0%, ОАЭ - на 4,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,5%, страны Закавказья - на 2,8%, отдельные страны Средней Азии - на 1,8%, Турцию - на 1,0%. Цены на поездки в Белоруссию снизились на 0,3%.

В пятницу Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%. Действующий прогноз Минэкономразвития по инфляции на этот год составляет 5,5%. На 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год, основанный на проведенном "Интерфаксом" опросе аналитиков, составляет 6,2%.