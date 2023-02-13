ЦБ РФ продал юани на 9,1 млрд руб. с расчетами 10 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России с расчетами 10 февраля продал иностранную валюту на 9,1 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Ранее сообщалось, что Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей.

Фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений, говорится в материалах ЦБ.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Если прогнозируемые нефтегазовые доходы превышают базовый месячный уровень, Минфин проводит операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета проводятся операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.