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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и в ожидании новых санкций

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижающейся нефти и в ожидании новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 73,68 руб./$1 в 15:00 по московскому времени, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,6 руб./EUR1, подорожав на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,49 копейки - до 75,89 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,8 копейки - до 10,79 рубля.

Новые санкции против РФ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов, так как участники торгов реагируют на снижение котировок нефти и ожидают новых санкций. Ранее в ЕС сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России.

Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Новые финансовые санкции затронут четыре российских банка, включая крупнейший частный банк России - Альфа-банк", - информирует издание.

Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлица в других странах, связанные с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".

В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта РФ добровольно снизит добычу нефти (без учета конденсата) на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По словам источников, речь идет о снижении с уровня примерно 9,9 млн б/с.

Такое решение стало первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

Россия в 2023 году намерена сместить акцент экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%, сообщил Новак в понедельник в статье журнала "Энергетическая политика".

"В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - сообщил Новак.

Вице-премьер также отметил, что в прошлом году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 42 млн т в год.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что в прошлом году объем перевалки в Козьмино составил 42 млн т нефти при проектной мощности порта в 30 млн т.

Санкции в отношении нефти и нефтепродуктов

С декабря 2022 года вступили в силу санкции на импорт российской нефти Евросоюзом, с 5 февраля 2023 года Европа отказалась от российских нефтепродуктов. Страны G7 и Евросоюз разрешили своим компаниям транспортировать нефть РФ только при условии, если она продается по цене, не выше установленного ими потолка.

Однако, как говорится в зимнем экономическом прогнозе Европейской комиссии, опубликованном в понедельник в Брюсселе, Россия благодаря скидкам сумела, несмотря на "потолок" цен, введенный ЕС, G7 и Австралией, перенаправить поставки сырой нефти другим покупателям.

"Хотя РФ, похоже, удалось направить наибольшую часть своего экспорта сырой нефти таким покупателям, как Китай, Индия и Турция, ей пришлось согласиться с большими скидками. Цена на Urals упала с $65-70 за баррель на конец ноября до около $60 за баррель в конце января, что соответствует $25 за баррель скидки по сравнению с Brent", - говорится в документе.

"Более того, объемы российского экспорта достигли минимума в декабре", - заявили в ЕК.

В документе напоминается, что ЕС, G7 и Австралия ввели верхний предел цен на поставляемую по морю российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают опускаться в ходе торгов в понедельник после роста более чем на 2% в пятницу на новостях о намерении России уменьшить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве в понедельник составляет $86,18 баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,25%, до $79,52 за баррель.

На этой неделе трейдеры, в том числе ждут данных о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы во вторник.

Комментарии аналитиков

"Рубль начал новую неделю снижением. Национальная валюта по отношению к доллару торгуется в районе 74 руб. Рубль снижается на фоне сокращения нефтегазовых доходов - сразу на 46% к январю 2022 г. Прежде всего это обусловлено значительным дисконтом на нефть марки Urals и сокращением вполовину объемов экспорта газа в дальнее зарубежье. Увеличенные продажи юаней более чем в два раза в рамках бюджетного правила несколько сдерживают снижение. Сегодня против рубля также играет снижающаяся нефть", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"В середине прошлой недели ослабление рубля резко ускорилось. Вероятно, по аналогии с событиями декабря экспортные поступления РФ в моменте снизились после введения санкций на российские нефтепродукты. На выходных Минфин объявил о планах по введению постепенного снижающегося максимального дисконта нефти Urals к Brent для расчета налогов. В результате объем нефтегазовых доходов бюджета может быть более высоким, а объемы продаж юаней в рамках бюджетного правила - ниже. В долгосрочной перспективе такое решение Минфина не является негативным для рубля, но пока сохраняются риски роста курса пары "доллар-рубль" в сторону 74 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,48% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,23% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,93%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.

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