Безработица в ОЭСР в январе осталась на рекордно низком уровне в 4,9%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В январе 2023 года безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составила 4,9%, оставшись на рекордно низком уровне седьмой месяц подряд.

Количество безработных в странах ОЭСР уменьшилось до 33,249 млн человек с 33,565 млн в декабре, говорится в сообщении организации. Показатель держится около рекордно низкого уровня, зафиксированного в июле 2022 года.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце снизилась до 5,1% с 5,2%, среди мужчин - до 4,6% с 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) не изменился - 10,9%, среди людей от 25 лет и выше - опустился до 4,1% с 4,2% в декабре.

В еврозоне безработица в январе осталась на уровне 6,7%, в Европейском союзе - 6,1%. Самое существенное снижение безработицы отмечено в Греции, где показатель упал до минимальных с декабря 2009 года 10,8% с декабрьских 12,4%.

В США безработица уменьшилась до 3,4% с 3,5%, в Южной Корее - до 2,9% с 3,1%, в Турции - до 9,7% с 10,2%, в Японии - до 2,4% с 2,5%. В Канаде показатель остался на уровне 5%, в Австралии - вырос до 3,7% с 3,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.