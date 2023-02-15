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Глава ЦБ Ирландии ждет повышения ставки ЕЦБ выше 3,5% на долгий срок

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU -

ЕВРОПА-ЕЦБ-СТАВКА-МНЕНИЕ

02/15/2023 9:52:37 AM MSK

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ЕЦБ поднимет ставку выше 3,5% и не станет снижать её до конца года - глава ЦБ Ирландии

Дублин. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк может увеличить ставку по депозитам до уровня выше 3,5% и едва ли станет снижать ее в 2023 году, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Маклуф.

"Я могу представить себе ставку выше 3,5%, - сказал он The Wall Street Journal. - Я готов к решительным действиям для возвращения инфляции на наш целевой уровень".

Сейчас ключевая ставка ЕЦБ составляет 2,5%, что является максимумом с 2008 года. Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 8,5% с декабрьских 9,2%. По прогнозу Еврокомиссии, в 2023 году показатель составит 5,6%, после чего опустится до 2,5% в 2024 году.

После того, как ставка достигнет нужного уровня, ЕЦБ будет удерживать ее неизменной в течение некоторого времени, отметил Маклуф, добавив, что влияние ставок на экономику ощущается с отставанием примерно в полтора года.

Заявления членов руководства ЕЦБ в целом выглядят более "ястребиными", чем слова представителей Федрезерва, отмечает WSJ. Если денежно-кредитная политика в еврозоне окажется более жесткой, чем в США, это может привести к укреплению курса евро к доллару.

ЕЦБ еврозона Ирландия ЦБ Ирландии Габриэль Маклуф Еврокомиссия ФРС США
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