Дума в среду внепланово рассмотрит законопроект о налогообложении нефтяной отрасли

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, сообщили "Интерфаксу" в думском комитете по энергетике.

"Решили принимать сегодня, его не подавали заранее, он на завтра в плане, но принимать будут сегодня "с голоса", - сообщили "Интерфаксу" в комитете по энергетике.

Принятие "с голоса" означает, что законопроект не включен в повестку и просьбу о его включении будут подавать в зале, с голоса.

Накануне, в ходе заседания комитета по бюджету, его руководитель Андрей Макаров потребовал от Минфина представить полное финансово-экономическое обоснование принимаемых решений, а также возможный эффект на региональные бюджеты в части налога на прибыль. В комитете по бюджету также подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в среду, но ко второму чтению - которое запланировано до конца недели - ждут от Минфина соответствующего обоснования.

Новации в нефтяной сфере

В конце прошлой недели правительство внесло в парламент законопроект (N294475-8), который ограничивает дисконт цены Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

"Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals", - пояснили ранее журналистам в Минфине.

Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив предел в размере $10 за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

В финансово-экономическом обосновании, внесенном вместе с законопроектом, не говорится о бюджетном эффекте от предлагаемых мер. На заседании комитета во вторник замминистра финансов Михаил Котюков озвучил только цифру бюджетного эффекта в размере 600 млрд руб. от всех предложенных в законопроекте новациях в нефтяной отрасли, при этом в законопроекте речь идет не только о скидке и демпфере, но и о налоговом кредите для "Газпром нефти".

Кроме того, в ходе заседания ряд депутатов поинтересовались последствием для региональных бюджетов от принимаемых решений и возможностью компенсации выпадающих доходов по налогу на прибыль. "Вы знаете, что Минфин постоянно мониторит ход исполнения бюджетов региональных и, по возможности, местных бюджетов, поэтому, конечно же, мы с учетом сложившиеся ситуации при необходимости будем предлагать какие-то комплексные мероприятия", - сказал замминистра Котюков. "Но пока вы не готовы их обсуждать?", - поинтересовался Макаров. "Пока нужно законопроект", - сказал Котюков. "А как вы оцениваете выпадающие доходы регионов?", - спросил глава комитета. "Первый месяц, пока только отчетный, мы имеем, есть некоторые оценки, но мне кажется, сегодня было бы преждевременно их озвучивать", - ответил замминистра.