Индия сократила импорт золота в январе в 3,4 раза - до $0,7 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года Индия импортировала золото всего на $697 млн, следует из материалов Министерства торговли и промышленности страны.

Это в 3,4 раза меньше, чем в январе прошлого года, в 1,7 раза меньше показателя декабря и является минимальным значением с мая 2021 года, когда на фоне очередной волны коронавируса в стране закрывались магазины и вводились ограничения передвижений.

Ранее аналитик World Gold Council Мукеш Кумар прогнозировал, что официальный импорт золота в Индию может оставаться низким, если покупатели будут откладывать закупки в ожидании представления бюджета страны 1 февраля.

Отрасль ожидала снижения импортной пошлины на золото, поскольку с ее повышением в середине прошлого года резко подскочил "серый" импорт. Однако по факту ожидания не оправдались, вместо этого правительство решило поднять импортную пошлину и на серебро, чтобы привести структуру пошлин на драгметаллы в соответствие друг другу.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. В 2022 году Индия импортировала золота примерно на $36,6 млрд.