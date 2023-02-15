Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Индия сократила импорт золота в январе в 3,4 раза - до $0,7 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года Индия импортировала золото всего на $697 млн, следует из материалов Министерства торговли и промышленности страны.

Это в 3,4 раза меньше, чем в январе прошлого года, в 1,7 раза меньше показателя декабря и является минимальным значением с мая 2021 года, когда на фоне очередной волны коронавируса в стране закрывались магазины и вводились ограничения передвижений.

Ранее аналитик World Gold Council Мукеш Кумар прогнозировал, что официальный импорт золота в Индию может оставаться низким, если покупатели будут откладывать закупки в ожидании представления бюджета страны 1 февраля.

Отрасль ожидала снижения импортной пошлины на золото, поскольку с ее повышением в середине прошлого года резко подскочил "серый" импорт. Однако по факту ожидания не оправдались, вместо этого правительство решило поднять импортную пошлину и на серебро, чтобы привести структуру пошлин на драгметаллы в соответствие друг другу.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. В 2022 году Индия импортировала золота примерно на $36,6 млрд.

Индия World Gold Council Мукеш Кумар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ не рассматривает вопрос отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Чистая прибыль "Победы" в 2022 г. подскочила в 3,4 раза, прочие доходы - почти в 8 раз

Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале банков РФ снизилась до 8,97%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });