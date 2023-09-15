Импорт золота в Индию в августе вырос до $4,9 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Индия в августе 2023 года импортировала золота на $4,938 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 39% больше, чем в августе 2022 года, и на 41% - июля 2023 года.

Всего по итогам 8 месяцев текущего года импорт золота в Индию составил $24,769 млрд, что примерно соответствует уровню прошлого года (символический рост в пределах 1%).

Индия - один из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.