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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Импорт золота в Индию в августе вырос до $4,9 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Индия в августе 2023 года импортировала золота на $4,938 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 39% больше, чем в августе 2022 года, и на 41% - июля 2023 года.

Всего по итогам 8 месяцев текущего года импорт золота в Индию составил $24,769 млрд, что примерно соответствует уровню прошлого года (символический рост в пределах 1%).

Индия - один из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия Минторговли
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