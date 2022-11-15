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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Индия в октябре снизила импорт золота до $3,7 млрд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Индия в октябре 2022 года импортировала золота на $3,7 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны.

Это на 4% меньше, чем в сентябре, и на 27% меньше, чем в октябре прошлого года, хотя на 41% больше, чем в среднем в "доковидных" 2018-2019 годах.

Розничный спрос на золото в Индии в октябре был здоровым, отмечает в своем обзоре аналитик World Gold Council Мукеш Кумар. Это даже привело к локальному росту цен: если цены LBMA снизились на 2%, то на товарной бирже Индии спотовые цены подросли на 0,2%. Индийский ЦБ в октябре закупил 1 тонну золоту, приток в местные ETF составил 0,7 тонны. В ближайшие месяцы розничный спрос на золото в Индии останется стабильным благодаря свадебному сезону, прогнозирует Кумар.

Всего за 10 месяцев импорт золота в Индию снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $32,213 млрд.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия золото
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