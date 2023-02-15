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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Биотехнологическая Biogen увеличила квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская биотехнологическая компания Biogen Inc. увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, несмотря на снижение выручки.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $550,4 млн, или $3,79 на акцию, по сравнению с $368,2 млн, или $2,5 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,05 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов в $3,49 на акцию.

Квартальная выручка Biogen уменьшилась на 7%, до $2,54 млрд, однако оказалась лучше консенсус-прогноза рынка, составлявшего $2,4 млрд.

Снижение выручки в компании объясняют уменьшением продаж некоторых препаратов для лечения рассеянного склероза, включая Tecfidera.

Biogen ожидает, что недавно одобренный в США препарат Leqembi, применяемый в лечении болезни Альцгеймера, принесет ей умеренную выручку. Этот препарат разработан Biogen совместно с японской Eisai.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль Biogen выросла вдвое - до $3,05 млрд, или $20,87 на акцию, скорректированная прибыль уменьшилась на 8% - до $17,67 на акцию, выручка снизилась на 7%, до $8 млрд.

По прогнозу компании, в 2023 году ее прибыль без учета разовых факторов составит $15-16 на акцию. Эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $15,74 на акцию.

Biogen также прогнозирует рост выручки в этом году на 4-6%.

За последние 12 месяцев капитализация Biogen выросла на 35%.

США Biogen Tecfidera Leqembi Eisai
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