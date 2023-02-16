В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Повышенная волатильность ряда акций третьего эшелона, которая стала особенно заметна в феврале, когда отдельные бумаги взлетали на десятки процентов без новостей, а затем так же быстро откатывались назад, это следствие "эмоционального" инвестирования на тонком рынке без маркетмейкеров.

Об этом журналистам сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

ЦБ исследует все случаи аномального изменения котировок и объема сделок на биржевых торгах на предмет наличия в них признаков манипулирования рынком либо инсайдерской торговли, напомнил он.

"При этом тот вопрос, который вы задаете, в большей степени связан с регулярными скачками в низколиквидных бумагах третьего и периодически второго эшелона (а не с манипулированием/инсайдом - ИФ). Мы связываем это в большей степени с текущими особенностями этого рынка, обусловленными тем, что более 80% участников торгов - это физические лица. Более того, это физические лица, которые используют принципы эмоционального инвестирования. Они в большей степени подвержены эмоциональному, нежели рациональному инвестированию, и входят в бумаги на каких-то ожиданиях", - отметил Лях, добавив, что корреляция резких изменений котировок с раскрытием информации эмитентами отсутствует.

"Такие резкие пики связаны с тонким рынком. Тонкий рынок - это отсутствие ликвидности. Плюс, в такого рода инструментах второго и третьего эшелонов большая ликвидность сосредоточена, как правило, в первые полчаса после открытия, либо в нескольких других периодах в течение дня. В течение всего времени там нет существенной ликвидности. Поэтому небольшим объемом денежных средств, вложений на рынке можно достаточно сильно изменить котировки", - сказал глава департамента ЦБ.

Зачастую в первые полчаса после открытия, пока есть хоть какая-то ликвидность, инвесторы "выгребают" ее и забирают бумаги, акция упирается в планку и стоит на ней до конца дня, если биржа не изменит риск-параметры торгов с целью нейтрализовать избыточную волатильность, объяснил он.

"Задача Банка России и полномочия Банка России - это прежде всего исследовать такого рода скачки на предмет недобросовестных практик, которыми являются, прежде всего, манипулирование рынком, либо инсайдерская торговля. Вот это наша сфера. Мы смотрим на предмет наличия там манипулирования рынком. Но есть еще особенности текущего рынка, связанные с тем, что там нет маркетмейкеров (способных нейтрализовать волатильность - ИФ), там тонкий рынок на третьем и втором эшелонах и там подавляющее преимущество физических лиц. Вот совокупность этих фактов, либо общая, либо частные проявления такого рода историй, они дают влияние на рынок, которое мы видим в третьем и втором эшелонах", - сказал Лях.

8 февраля "Московская биржа" выпустила обращение к инвесторам, призвав их "принимать взвешенные инвестиционные решения" в связи с высокой волатильностью котировок ряда низколиквидных бумаг. К тому моменту за три дня цена акций "Красного Октября" выросла в 2,5 раза, "Мостотреста" - в 2,7 раза, МГТС - на 70%, а 8 февраля акции "Ашинского металлургического завода" подорожали на 40%.

На следующий день Национальный клиринговый центр снизил до 10% верхнее максимальное значение отклонений цен заявок в течение дня для пяти низколиквидных акций с высокой волатильностью котировок.