В ЦБ РФ отметили, что попытки разгона низколиквидных акций стали единичными

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Меры по борьбе с высокой волатильностью котировок низколиквидных акций, принятые в 2023 году, сработали, и новых шагов в этой части пока не планируется, заявил в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Филипп Габуния.

"Действительно, это была серьезная проблема. Только за три квартала прошлого года количество акций, подверженных дестабилизации, достигло 63. Для сравнения, за весь 2022 год было зафиксировано порядка 12 таких случаев. При этом колебания цены могли превышать 50%. И самое интересное, что это даже было не прямое манипулирование в юридическом смысле слова, а знаете, такая лотерея - кто первый спрыгнет", - сказал он.

Он напомнил, что в рамках борьбы с этими практиками ЦБ вместе с "Московской биржей" приняли меры по ограничению агрессивных заявок в третьем эшелоне. "Потому что подобные качели можно устраивать, только когда рынок тонкий и низкий free float. Были установлены новые (жесткие) ценовые границы, увеличен шаг цены наиболее волатильных бумаг, ограничена возможность подачи агрессивных заявок за пределами 5% отклонения от лучшей цены, сокращено время срабатывания дискретного аукциона", - отметил зампред ЦБ.

"По факту это дало свои результаты, число таких практик кратно сократилось - до единичных случаев, и до текущего момента эта тенденция сохранилась. Больше мы ярких всплесков волатильности не видим. В общем, меры сработали, поэтому принимать какие-то дополнительные решения пока не видим смысла", - заключил Габуния.

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