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Brent подорожала до $83,4 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник, восстанавливаясь после резкого снижения на прошлой неделе.

К 8:06 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,46%), до $83,38 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $2,14 (2,5%), до $83 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,34 (0,45%), до $76,68 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,15 (2,7%), до $76,34 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок, напоминает MarketWatch.

"Нефть оказалась между молотом и наковальней, или, иными словами, между Федрезервом и жесткой посадкой", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы и составило 607, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на одну единицу, составив 151.

Объем торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Brent WTI ФРС США Baker Hughes
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