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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

ММК частично возобновляет работу на турецком активе после землетрясения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа "ММК" частично возобновляет работу на турецком активе MMK Metalurji после землетрясения: дан старт работе непрерывного травильного агрегата и реверсивного стана, говорится в сообщении компании.

Металл с них должен обеспечить полную загрузку агрегатов непрерывного горячего цинкования и полимерных покрытий. На данный момент проводится дополнительное усиление конструкций и подготовка к их запуску. "Горячее производство" турецкого актива, остановленное в ноябре прошлого года на фоне замедления деловой активности, пока не вводится в строй.

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Одновременно с вводом в строй первых производственных линий специалисты проводят дополнительное усиление конструкций и подготовку к запуску других агрегатов комплекса.

"Убедившись в том, что мы можем обеспечить безопасное производство, мы приняли решение постепенно возобновлять работу. Это важно и для самих людей, и для компании в целом. Наша продукция сейчас будет очень нужна для восстановления пострадавших районов, и мы готовы внести вклад в эту работу", - сказал директор MMK Metalurji Денис Квасов, слова которого приводятся в сообщении.

6 февраля представитель ММК сообщил "Интерфаксу", что MMK Metalurji не получил повреждений в результате мощного землетрясения.

MMK Metalurji включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий, сервисный металлоцентр. Проектная мощность завода - 2,3 млн тонн. Турецкий актив ММК, как и сам комбинат и контролирующий его акционер Виктор Рашников, летом прошлого года был включен в SDN List. Лицензия OFAC на сворачивание операций с MMK Metalurji была выдана до конца января 2023 года.

ММК Турция
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