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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Турецкий завод ММК не пострадал в результате землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Турецкий завод "Магнитогорского металлургического комбината" MMK Metalurji не получил повреждений в результате мощного землетрясения в понедельник утром, сообщил "Интерфаксу" представитель ММК.

MMK Metalurji включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Стамбуле. Проектная мощность завода - 2,3 млн тонн.

Турецкий актив ММК, как и сам комбинат и контролирующий его акционер Виктор Рашников, летом прошлого года был включен в SDN List. Лицензия OFAC на сворачивание операций с MMK Metalurji была выдана до конца января 2023 года.

Ранним утром в понедельник произошло мощное землетрясение, в результате которого в Турции, по последним данным, погибли 912 человек, в соседней Сирии - 326.

ММК Турция
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