Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Потребительское кредитование в РФ в январе выросло на 0,5%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в РФ в январе 2023 года увеличилось на 0,5% после роста на 0,1% в декабре 2022 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России с 1 января 2023 года ввел прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов.

ЦБ отмечает, что до введения макропруденциальных лимитов стандарты потребительского кредитования продолжали ухудшаться. Доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, в IV квартале 2022 года превысила 36% (32% в III квартале 2022 года). Это максимальный уровень с момента введения обязанности по расчету ПДН (1 октября 2019 года). Высокой остается доля потребительских кредитов на срок более 5 лет (15% в октябре 2022 года), подчеркивает регулятор.

Вместе с тем, ЦБ сохранил на II квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, установленные для I квартала текущего года.

Так, по потребкредитам с высокой долговой нагрузкой (ПДН свыше 80%) для банков установлен лимит в 25% от выдачи таких ссуд, для микрофинансовых организаций - 35%. По кредитам, срок возврата которых превышает 5 лет, лимит установлен в размере 10%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Евразийский банк развития продал Национальный резервный банк

Росстат 20 февраля опубликует первую оценку динамики ВВП РФ в 2022 году

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });