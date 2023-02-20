Потребительское кредитование в РФ в январе выросло на 0,5%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в РФ в январе 2023 года увеличилось на 0,5% после роста на 0,1% в декабре 2022 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России с 1 января 2023 года ввел прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов.

ЦБ отмечает, что до введения макропруденциальных лимитов стандарты потребительского кредитования продолжали ухудшаться. Доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, в IV квартале 2022 года превысила 36% (32% в III квартале 2022 года). Это максимальный уровень с момента введения обязанности по расчету ПДН (1 октября 2019 года). Высокой остается доля потребительских кредитов на срок более 5 лет (15% в октябре 2022 года), подчеркивает регулятор.

Вместе с тем, ЦБ сохранил на II квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, установленные для I квартала текущего года.

Так, по потребкредитам с высокой долговой нагрузкой (ПДН свыше 80%) для банков установлен лимит в 25% от выдачи таких ссуд, для микрофинансовых организаций - 35%. По кредитам, срок возврата которых превышает 5 лет, лимит установлен в размере 10%.