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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26242 на аукционе составила 10,05%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 96,1307% от номинала, что соответствует доходности 10,05% годовых, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 7 253 млн рублей по номиналу при спросе 51 840 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 7 031 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 96,13% от номинала, что соответствует доходности 10,05% годовых.

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 сентября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).

Минфин 22 февраля планировал аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 признан несостоявшимся: не поступило заявок по приемлемым ценам.

Минфин ОФЗ
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