Ставки по ипотеке в США достигли максимума с начала года и приближаются к 7%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Средняя ставка по ипотеке сроком на 30 лет в США на этой неделе достигла 6,87%, обновив максимум с начала года, показали данные Mortgage News Daily (MND). В начале февраля ставка была ниже 6%, отмечает MarketWatch.

С учетом медианной стоимости дома в США, в январе составлявшей $359 тысяч, и первоначального платежа в 20% средний ежемесячный платеж по 30-летней ипотеке составляет сейчас порядка $2,3 тысячи, по оценке MND.

Стоимость ипотеки подскочила в последние несколько дней, после публикации данных о январской инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов. Как следствие, участники рынка теперь ожидают, что Федрезерв продолжит повышать базовую процентную ставку, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.