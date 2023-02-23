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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Минэнерго Белоруссии создало оператора по обращению с радиоактивными отходами

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Организация-оператор по обращению с радиоактивными отходами создана в Белоруссии, сообщил в четверг министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Как сказал Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго, "данное решение содержится в постановлении министерства энергетики, принятом в соответствии с возложенными на него функциями".

Министр пояснил, что госпредприятие "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами" займется созданием системы долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов.

"Это радиоактивные отходы, образующиеся не только на Белорусской атомной электростанции, но и в медицине, промышленности, науке, сельском хозяйстве, других отраслях, где используются источники ионизирующего излучения", - добавил он.

По его словам, основной задачей оператора является сооружение республиканского пункта хранения радиоактивных отходов, первую очередь которого планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году после выбора площадки, проектирования и строительства объекта.

Как сообщалось, в феврале правительство Белоруссии утвердило трехэтапную стратегию обращения с радиоактивными отходами (РО), которая охватывает период после 2050 года.

Национальный оператор по обращению с РО будет создан в рамках первого этапа стратегии (2022-2030 годы). До конца 2030 года также планируется создать и ввести в эксплуатацию первую очередь централизованного пункта хранения (захоронения) РО. На втором этапе (2030-2050 годы) будут выведены из эксплуатации существующие хранилища РО, находящиеся там отходы будут переданы в централизованное хранилище.

На третьем этапе (после 2050 года) будет продолжена оптимизация системы захоронений отходов чернобыльского происхождения.

В настоящее время в Белоруссии более 750 субъектов хозяйствования в сфере промышленности, здравоохранения, науки, образования и иных сферах являются источниками радиоактивных отходов. При этом основная их часть образуется в результате эксплуатации атомной электростанции.

В течение срока эксплуатации БелАЭС (60 лет) прогнозируется образование около 11 тыс. кубометров твердых РО различных категорий и 60 кубометров высокоактивных РО. Кроме того, при выводе из эксплуатации двух энергоблоков АЭС прогнозируется образование 4,1 тыс. кубометров РО и 170 кубометров высокоактивных РО.

Белоруссия
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