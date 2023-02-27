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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подпавший под американские санкции банк "Приморье" (Владивосток) сообщил о приостановке SWIFT-переводов.

"Банк "Приморье" временно приостанавливает прием SWIFT-переводов по всем направлениям до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов", - говорится в телеграм-канале банка.

При этом кредитная организация рассчитывает на возобновление возможности отправки валютных переводов.

Ранее банк "Приморье" сообщил, что в связи с включением его в американский санкционный список операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы.

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Банк "Приморье" входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока РФ. Головной офис располагается во Владивостоке. На сайте банка говорится, что региональная сеть представлена отделениями и офисами в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Иркутской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В отчете кредитной организации за 2021 год говорится, что крупнейшим акционером банка является супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва (54,1684%), еще 10% принадлежит Anchor Worldwide Litd (Гонконг). Доли остальных акционеров составляют менее 10% уставного капитала.

США 24 февраля ввели блокирующие санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе 11 банков. В SDN list, помимо банка "Приморье", был включен Московский кредитный банк (МКБ), банки "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", МТС-банк, СДМ-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Минфин США дал срок на сворачивание операций с этими финансовыми организациями до 25 мая 2023 года.

банк Приморье
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