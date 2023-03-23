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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

"НОВАТЭК" поменяет депозитарий программы GDR с BoNY на RCS

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" сообщил, что меняет депозитарий по программе глобальных депозитарных расписок (GDR) с The Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L.

RCS, как ожидается, полностью примет на себя обязанности по программе ГДР "НОВАТЭКа" с 21 июня 2023 года, пишет компания.

От держателей депозитарных расписок не требуются какие-либо действия в связи со сменой депозитария, отмечается в сообщении.

На конец 2021 года доля GDR "НОВАТЭКа" составляла 17,46% уставного капитала.

Ранее о переводе программ депозитарных расписок в RCS сообщали "Полюс" и United Medical Group.

НОВАТЭК The Bank of New York Mellon RCS Issuer Services
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