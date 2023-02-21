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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Новак сообщил, что РФ обсуждает возможность запрета продажи нефтепродуктов по price cap

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские власти пока обсуждают возможность введения запрета компаниям продавать нефтепродукты с условием price cap (потолка цен), аналогично введенному запрету по нефти.

Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, "что касается запрета на поставки (нефтепродуктов по price cap - ИФ), этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями".

"Мы будем обсуждать этот вопрос", - подчеркнул он.

Как сообщалось, страны G7 и Евросоюза, планируя сохранить предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, но при этом ограничить доходы России, запретили своим компаниям участвовать в оказании услуг по морской транспортировке, ее финансированию и страхованию. Исключение из правила может быть сделано, если нефть и нефтепродукты продаются по цене, не выше установленного потолка. Эмбарго по нефти вступило с 5 декабря 2022 года, по нефтепродуктам - с 5 февраля 2023 года. Потолок по нефти пока установлен на уровне $60 за баррель, по легким нефтепродуктам - $100 за баррель, по тяжелым - $45 за баррель.

Россия категорически не приемлет такие ограничения, называя их нерыночными, и запретила своим компаниям использовать в договорах положения о price cap. По нефти такие распоряжения и рекомендации по выявлению нарушений выпущены, по нефтепродуктам - пока нет.

Александр Новак
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