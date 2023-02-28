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Norwegian Cruise сократила квартальный чистый убыток в 3,3 раза

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года круизный оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сократил чистый убыток в 3,3 раза, однако скорректированный показатель оказался хуже прогнозов.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $482,5 млн, или $1,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 млрд, или $4,01 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток уменьшился до $1,04 на акцию с $1,95.

Выручка за отчетный период подскочила более чем втрое - до $1,52 млрд против $487,4 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне $0,86 на акцию при выручке в $1,5 млрд.

За минувший год компания перевезла свыше 1,663 млн пассажиров по сравнению с 2,696 млн в допандемийном 2019 году, отмечается в отчетности.

Norwegian Cruise планирует получить в 2023 году скорректированную EBITDA в диапазоне $1,8-1,95 млрд по сравнению с отрицательным показателем в $673,93 млн, зафиксированным в прошлом году.

В текущем квартале компания ожидает скорректированную прибыль в районе $0,45 на акцию.

Котировки акций Norwegian падают на 4,5% в ходе предварительных торгов на NYSE во вторник. Рыночная стоимость оператора за последний год опустилась на 10,7% (до $6,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 уменьшился на 9%.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами - Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 29 круизными лайнерами общей вместимостью свыше 60 тысяч коек.

Norwegian Cruise США Майами
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