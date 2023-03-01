В ОЗК заявили о необходимости некоторой корректировки механизма "зернового демпфера"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Механизм "зернового демпфера", который действует в РФ со 2 июня 2021 года, нуждается в некоторой корректировке, считает заместитель генерального директора "Объединенной зерновой компании" Ксения Боломатова.

"Экспортная пошлина сыграла очень важную роль в защите внутреннего рынка зерна от импорта инфляции в ходе пандемии короновирусной инфекции, при этом она вводилась в условиях, когда отсутствовал какой-либо биржевой индикатор, - заявила она на агропромышленной конференции "День Агро" в среду в Москве. - Сейчас настало время начать думать о том, чтобы рассмотреть возможность немного скорректировать механизм "зернового демпфера".

Как отметила Боломатова, волатильность на мировых рынках не ограничивается зерном: столь же изменчивы цены и на другие биржевые товары, в том числе и напрямую влияющие на себестоимость производства зерновых (удобрения, металлы, топливо), и цены на них не ограничены демпферами. В то же время на российском рынке отсутствует финансовый инструмент, позволяющий хеджировать размер пошлины.

"В России необходимо внедрять практику страхования рисков изменения цен, что благоприятно скажется на всех участниках рынка", - подчеркнула она. Но для того, чтобы заработали соответствующие инструменты, необходим собственный биржевой индикатор цен на зерно.

"Благодаря реальным биржевым аукционам, которые мы запустили с Национальной товарной биржей, у нас появился соответствующий биржевой индекс цен на зерно СРТ Новороссийск, его качество признано Банком России, - сказала Боломатова. - Сейчас мы думаем о том, чтобы начать рассчитывать пошлину от данного биржевого индикатора, который может быть приведен к ценам ФОБ за счет добавления соответствующих фиксированных затрат".

Как заявила Боломатова, это позволит повысить прозрачность расчета и даст возможность участникам рынка эффективно хеджировать риски при помощи новых биржевых инструментов, введенных Московской биржей, таких как расчетный фьючерсный контракт на биржевой индекс цен на зерно на базисе СРТ Новороссийск. Его запуск в 2022 году, как считает Боломатова, стал ключевым этапом развития биржевой торговли в России.

По ее словам, расчетный фьючерс стал отечественной альтернативой соответствующим инструментам на Чикагской товарной биржи и Международного фьючерсного рынка Франции.

Механизм "зернового демпфера" действует в РФ со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. При переводе пошлины в рубли используется среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Повышение курса доллара в последнее время привело к росту пошлины.