Оператор Лондонской фондовой биржи увеличил доналоговую прибыль на 39%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Британская компания London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в 2022 году увеличил доналоговую прибыль почти на 39% - до 1,241 млрд фунтов ($1,49 млрд) с 894 млн фунтов годом ранее, сообщает MarketWatch.

Скорректированная EBITDA компании выросла до 3,55 млрд фунтов с 2,97 млрд фунтов, говорится в пресс-релизе LSEG.

Совокупная прибыль без учета отложенных доходов составила 7,428 млрд фунтов против 6,211 млрд фунтов в 2021 году. Аналитики в среднем оценивали данный показатель в 7,4 млрд фунтов.

Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 5,7%, а без учета влияния российско-украинского конфликта рост составил 6,6%.

Прибыль аналитического подразделения увеличилась на 20,5% - до 4,944 млрд фунтов, а рыночный сегмент зафиксировал подъем на 24,6% - до 1,459 млрд фунтов.

Совет директоров LSEG одобрил дивиденды за 2022 год на уровне 107 пенсов на акцию по сравнению с 95 пенсами годом ранее.

За год капитализация LSEG увеличилась на 5,5% (до 37,5 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 9%.