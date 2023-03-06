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Brent подешевела до $84,56 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей о росте ВВП страны в 2023 году.

Правительство КНР ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 5 марта.

Многие экономисты ожидали, что целевой показатель роста экономики будет более амбициозным, сообщает Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, отмечает агентство.

К 14:45 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,27 (1,48%), до $84,56 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,18 (1,48%), до $78,5 за баррель.

"Прогноз китайских властей для ВВП страны на текущий год был довольно низким, и, это, вероятно, способствует снижению цен на нефть в понедельник, - отмечает аналитик UBS Froup AG в Цюрихе Джованни Стауново. - Однако мы ожидаем, что темпы роста экономики КНР будут лучше этого прогноза. Если китайский импорт нефти увеличится, а добыча в России упадет, рынок пойдет вверх".

Саудовская госкомпания Saudi Aramco дала понять, что уверена в перспективах спроса на нефть, объявив о повышении цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле.

Brent WTI Китай Saudi Aramco Ли Кэцян
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