"АвтоВАЗ" сократил состав совета директоров до 7 человек после ухода Renault из РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "АвтоВАЗа", который в 2022 году покинули представители Renault после выхода последнего из капитала автопроизводителя, сократился с 15 до 7 членов, следует из отчетности компании.

Председателем совета с середины прошлого года является вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, его заместителем - гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. В совет также входят президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, экс-глава ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, глава совета ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" Эдуард Вайно, директор департамента конверсионной деятельности "Ростеха" Максим Нагайцев и глава профсоюза автопроизводителя Сергей Зайцев.

Сразу после того, как концерн Renault в мае 2022 года закрыл сделку по уходу из РФ, передав свою долю в "АвтоВАЗе" в пользу ФГУП "НАМИ", СД покинули восемь представителей французского концерна: бывший председатель совета, исполнительный вице-президент группы Renault Дени Ле-Вот, старший вице-президент Renault Лоран Дави, вице-президент бизнес-подразделения Dacia-Lada Лионель Жайе, директор по партнерству и управлению Renault s.a.s. региона Евразия Филипп Жеоль, вице-президент по корпоративному финансированию Тьерри Конье, тогда еще президент "АвтоВАЗа" Николя Мор, вице-президент по производству силовых агрегатов Жером Муанар и тогдашний гендиректор ЗАО "Рено Россия", переданного Москве и ныне переименованного в автозавод "Москвич", Ян Птачек.

До середины прошлого года их заменили семеро российских управленцев: вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак, вице-президент по персоналу и социальной политике компании Дмитрий Михайленко, исполнительный вице-президент по инжинирингу Евгений Шмелев, исполнительный директор Государственного научного центра ФГУП "НАМИ" Антон Жилинский и начальник управления по работе с корпоративными клиентами центра Денис Касьяненко, а также гендиректор ООО "Фибет-НАМИ Передовой Инжениринг" Алексей Пацев и исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок "АвтоВАЗа" Михаил Рябов.

Все семеро к началу июня 2022 года покинули совет. Помимо них из его состава также выбыли четыре других члена, занимавшие кресла еще до ухода Renault. В частности, замгендиректора "Ростеха" Игорь Завьялов, директор по правовому обеспечению "Ростеха" Павел Осин, председатель совета директоров АО "РТ-Инвест" Сергей Скворцов и первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Таким образом, численность совета директоров "АвтоВАЗа", на начало года состоявшего из 15 членов, к 2023 году сократилась до 7 человек. Как сообщалось, Мантуров возглавил СД с начала июня прошлого года. Соколов был назначен на пост главы компании в конце мая, сменив на должности Мора.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".