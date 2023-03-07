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SEC оштрафовала Rio Tinto на $15 млн за коррупционную схему в Гвинее

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала Rio Tinto plc за нарушение закона о борьбе с практикой коррупции за рубежом (FCPA), которое выражалось в построении коррупционной схемы в Гвинее, говорится в сообщении комиссии.

Штраф составил $15 млн. Компания согласилась его выплатить.

SEC установила, что Rio Tinto в 2011 году наняла французского инвестбанкира и близкого друга бывшего высокопоставленного чиновника правительства Гвинеи в качестве консультанта, чтобы помочь компании сохранить свои права на добычу полезных ископаемых в районе Simandou в Гвинее. Консультант начал работать от имени Rio Tinto без письменного соглашения, определяющего сферу его услуг или результаты. В итоге права на добычу были сохранены, а консультант получил $10,5 млн за свои услуги.

Как выяснилось в ходе расследования, что консультант, выступая в качестве агента Rio Tinto, пытался дать взятку в размере не менее $822 тысяч чиновнику Гвинеи. Кроме того, ни один из платежей консультанту не нашел отражения в бухгалтерских документах Rio Tinto.

SEC пришла к выводу, что недостаточные контрольные процедуры в компании не позволили воспрепятствовать менеджерам нанять консультанта, единственной видимой квалификацией которого были личные отношения с высокопоставленным чиновником.

Права на добычу на разных участках крупного железорудного месторождения Simandou с 2003 года передавались несколько раз, но добыча так и не началась. Сейчас у Rio Tinto 53% в СП с Chalco Iron Ore Holdings, которому принадлежит 85% в 3 и 4 блоках южной части Simandou.

США SEC Rio Tinto Гвинея Simandou
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