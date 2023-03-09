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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Brent подорожала до $83,33 за баррель на статистике из США

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на торгах в четверг после публикации данных Министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года.

Опубликованная статистика несколько ослабила опасения трейдеров в отношении возможного возврата Федеральной резервной системы к более быстрым темпам ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Bloomberg.

К 18:49 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,81%), до $83,33 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,68 (0,89%), до $77,34 за баррель.

"Ястребиные" комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла ранее на этой неделе привели к снижению цен на нефть. Опасения экспертов, связанные с возможностью более резкого, чем ожидалось, подъема ставок в США, перевесили оптимизм в отношении перспектив рынка в результате увеличения экономической активности в Китае.

"В начале этого года поддержку ценам на нефть и другим рисковым активам оказывали сигналы ослабления американской экономики, подъем в Китае и восстановление в Европе, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Сохранение этих условий было бы идеальным для ралли на сырьевых рынках, поскольку спад активности в экономике США означал бы остановку цикла ужесточения политики ФРС, что привело бы к ослаблению доллара и вывело бы на передний план китайские данные".

"Нефтяному рынку трудно будет найти свою опору до тех пор, пока китайские данные не выйдут на первый план, а настрой ФРС не станет менее "ястребиным", - приводит слова эксперта Market Watch.

Данные Министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали неожиданное уменьшение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе. Запасы сократились на 1,69 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали их роста на 1,6 млн баррелей.

Brent WTI Минтруда США ФРС Джером Пауэлл Минэнерго
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